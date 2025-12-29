今年の外国為替取引終了を2日後に控えた中で今年の平均ウォン相場が1ドル＝1420ウォン台と集計された。通貨危機局面だった1998年の平均1394．90ウォンよりもウォンの価値が下がった。最近政府が為替相場防衛に総力を挙げているが、海外主要投資銀行は今後1年間はウォン相場が1400ウォン台で定着するものと予想した。韓国銀行の経済統計システムによると、10−12月期の昼間の取引終値基準でウォン相場平均は1452．60ウォンとなった