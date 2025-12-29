2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。芸能人部門の第4位は、こちら！（初公開日 2025/07/12）。【画像】「清純派が脱いだ」と話題になった、25歳の大胆な水着姿。吉岡里帆にとって初の写真集だった＊＊＊7月3日、NHKの新番組「知的探求フロンティアタモリ・山中伸弥の!?」の出演者会見に女優の吉岡里帆（32）が出席した。「同番組は一見難しそうな最先端のテーマを、ドキ