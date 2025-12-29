2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。芸能人部門の第5位は、こちら！（初公開日 2025/02/09）。【写真】この記事の写真を見る（3枚）＊＊＊フジテレビの港浩一前社長が、かつてバラエティ番組で起きた事故の隠蔽に関わっていたことがわかった。ジャーナリストの中川一徳氏が『文藝春秋』（2025年3月号）に寄稿した「日枝久フジサンケイグループ代表への引退勧告」で、入手し