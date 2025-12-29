ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相はタス通信が２８日に配信したインタビューで、台湾有事が発生した場合、ロシアは中国を支持すると明らかにした。ラブロフ氏は中露善隣友好協力条約に台湾有事の対応が明記されているとして、条約の基本原則のひとつが「国家統一と領土保全の問題に関する相互支持だ」と語った。同条約（２００１年締結、２１年に延長）は安全保障を含む各分野での協力を定めている。台湾については「中国の不可