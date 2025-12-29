Amazon Musicは、ストリーミングサービスにおける再生回数を集計し、2025年に日本で最も再生された楽曲を1位から50位までまとめたプレイリスト「2025年Top 50 総合チャート」を発表した。 「2025年Top 50 総合チャート」は、週間ランキングのプレイリスト「Japan Top 50」の年間ランキングとなる。また、音楽ジャンル別に分けた5部門のランキング「2025年 Top 50 J-POP」「2025年 Top 50 ANIME」