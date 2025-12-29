なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。植民地経営から戦費調達、戦争の後始末まで、お金から「戦争のからくり」を解き明かした話題書『太平洋戦争と銀行』についてのレビュー記事をお届けする。太平洋戦争を「銀行」の視点から振り返った、実に興味深い一冊である。著者は住友銀行勤務を経て、防衛省防衛研究所主任研究官となった経歴の持ち主。先の大戦において金融