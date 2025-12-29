突然ですが、「URL」が何の略か知っていますか?覚えて周りの人に教えてあげましょう！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Uniform Resource Locator（ユニフォーム・リソース・ロケータ）」でした！URLとは「Uniform Resource Locator（ユニフォーム・リソース・ロケーター）」の略で、インターネット上にある情報の場所を示すための表記規則です。簡単に言えば、Webページや画像、動画などのデータが「どこに存在してい