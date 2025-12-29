2025年6月11日、訪問先のブラジルで記念式典に出席された佳子さま（写真：ロイター＝共同通信社）（つげ のり子：放送作家、皇室ライター）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]30代になりますます存在感が増している佳子さま2025年12月29日、31歳の誕生日を迎えられた佳子さま（佳子内親王殿下）。30代に入られてからの佳子さまは、国内外の式典ご臨席から福祉・文化・スポーツ分野の行事まで、皇室の“現場”を支える存