埼玉県在住の40代女性・Uさんはその日、小学校に通う息子の運動会へ応援に行っていた。【プレイリスト】音声で聞く体験談あいにく、途中からは雨。傘を持たないUさんは、そのままスマホで息子を撮影していたのだが......。＜Uさんからのおたより＞息子が4年生の時の運動会でのことです。その日は雨の予報で、朝から曇天でした。母の私は仕事に行ってから、会社に許可をいただき仕事を途中で抜けて、運動会に応援に行きました。雨の