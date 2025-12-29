「第76回NHK紅白歌合戦」のリハーサル初日が28日、都内で始まり、アーティストらが取材に応じた。大トリを担う3年連続3度目出場の3人組バンド、Mrs．GREEN APPLEも登場。昨年に続く、はんてん姿で出たボーカル大森元貴（29）は初の大役に「光栄です。しっかりと背負って楽しみたい。心を込めて歌声を届けます」と力を込めた。本番では今年9月リリースの「GOOD DAY」を歌唱する。昨年まで2年連続で日本レコード大賞を受賞。デビュー