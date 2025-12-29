9月、米ホワイトハウスに着いたイスラエルのネタニヤフ首相（右）を出迎えるトランプ大統領（ロイター＝共同）【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は28日、トランプ米大統領と会談するため米南部フロリダ州に到着した。米CNNテレビが報じた。29日にパレスチナ自治区ガザを巡る和平計画やイラン再攻撃計画などを協議する見通し。トランプ氏は和平計画の進展を急ぎたい考えだが、イスラエルとイスラム組織ハマスとの立場