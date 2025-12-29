29日の天気予報です。気圧の谷の影響で、日本海側では天気が崩れるでしょう。北海道や東北北部では朝から雪や雨の降る所がありそうです。午後にかけて雨の範囲は広がり、東北南部から北陸、山陰でも傘の出番になる見込みです。東北から西の太平洋側は、晴れ間の出る所が多いものの、関東や東海は、朝のうち雲が多く、沿岸部を中心に、にわか雨やにわか雪の所がありそうです。気温です。きのうより高い所が多く、寒さは少し和らぐで