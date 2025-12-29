欧州を代表する女優・歌手で、動物愛護家として活動したフランスの俳優ブリジット・バルドーさんが28日、亡くなった。91歳だった。ブリジット・バルドー財団が発表した声明を受けて、同国の複数メディアが報じた。亡くなった場所、日時は非公表だという。バルドーさんは15歳でモデルとして活動を始め、女優に転じ、56年のフランス映画「素直な悪女」に主演。全裸で日光浴をするシーンが話題を呼んだ。頭文字からとった愛称「BB（ベ