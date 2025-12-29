所得格差が過去最大に2025年12月23日、厚生労働省は2023年に実施した「所得再分配調査」の結果を発表。これによると、所得格差の指数「ジニ係数」が微増し、統計を開始した1962年以来、最大の格差という結果になった。ジニ係数とは、0〜1の値で示され、格差が大きくなるほど「1」に近づく。最新の調査結果では、税金や社会保険料を支払う前の所得にあたる「当初所得」で0.5855と、2020年の調査に比べ、0.0155ポイント増えていた。