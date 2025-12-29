アイドルグループ、iON!（アイオン）の恋春ねね（16）が28日夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。脱退を謝罪した。iON!の公式Xは28日夜の更新で、恋春の脱退を発表。「【恋春ねね脱退のお知らせ】平素よりiON!を応援いただき、誠にありがとうございます。この度、メンバーの『恋春ねね』におきまして重大な規約違反が判明したため、本日2025年12月28日付にてグループを脱退とさせていただきます。ファンの皆様ならびに関係者の皆様