有元葉子さんが旅に出る理由ドルもユーロもひどい円安だし世界情勢も不安定だし、と旅をする状況としてはまだまだ厳しい昨今。とはいえ、いつまでもこの状況を理由に旅をしないでいるのも寂しい。そして「また旅に行けなかった」という時間ばかりが過ぎていってしまいます。どこへ行こうか、何をしようか。旅の目的はさまざまですが、人気料理家・有元葉子さんが旅の思い出を綴った書籍『旅の記憶』から、有元さんが「旅に出る理由