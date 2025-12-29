法務省の調べによれば、'23年時点で全国の女子受刑者は3,617人いるという。罪状や刑期、再犯回数、居住地などにより、全国12カ所の女子刑務所に振り分けられている。殺人未遂と銃刀法違反で服役中のA子（事件当時28歳）とは、月に1〜2回の文通を続けている。その手紙には、女子刑務所の“知られざる実態”が記されていた。ベールに包まれた「塀の向こう側」の、生々しい現実をお伝えしよう。前編記事『女子受刑者は「コットン」の