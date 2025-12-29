昨今流行のせいろ、活用していますか？せいろは蒸気を利用して調理する、とっても優れた調理器具です。下ごしらえした具材を入れて鍋にのせたら、あとは蒸すだけ。調理中の手間がなく、ゆったりとした気分でおかずづくりが楽しめます。本記事では、しらいのりこさんが、せいろの魅力をたっぷりお届けします。基本的な扱い方と蒸し方の手順、野菜たっぷりの蒸しおかずレシピまで。せいろが気になっていた方、必見です！ コレがせい