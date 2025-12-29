堀真珠さんのYouTube番組「真珠ごるふちゃんねる」は、最初、レッスンをしたり、仲間とワイワイラウンドする企画をやっていました。それから有名インフルエンサーとコラボが始まり、そこで飛躍的にフォロワー数が伸びます。見せたい動画は沢山ありますが、出し惜しみをせず、私が選んだ一番面白く人気の動画から紹介します。エンター豊田さんというドライバーで479ヤードを飛ばした日本記録保持者と対決する企画が秀逸です。そんな