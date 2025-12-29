フジテレビの女性取締役が、経費精算の不適切処理を理由に辞任した。この問題を受けて、フジテレビは再発防止にAIを活用するという。人間の経理担当によるチェックと何が違うのか。フリーライターの一木悠造さんが取材した――。写真＝iStock.com／Wirestock※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Wirestock■100万円の不正経費で辞めた取締役「取締役ですから、かなり痛恨」11月7日、フジテレビの清水賢治社長は悔しさをにじ