クルージングは、働く“現役世代”にとっても、旅の選択肢といえるのか？ それを（も）検証すべく、あこがれだった商船三井クルーズの「MITSUI OCEAN FUJI（三井オーシャンフジ）」乗船体験取材第3弾！前回は、終日航海日（しかも夕刻以降のドレスコードがフォーマル）の場合、どう楽しむべきかをお届けしました。今回はいよいよこのツアー最初の寄港地、韓国・済州（チェジュ）島を訪れます。夢にまで見た“船のキャビンで朝食