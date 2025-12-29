最後の将軍だった徳川慶喜（1837〜1913年）の玄孫である山岸美喜さん（57歳）は、将軍家の当主として'17年から「家じまい」を進めている。その苦労を聞いた。徳川慶喜の子孫も家じまい普通の専業主婦だった私が慶喜家を継いだきっかけは、'17年に亡くなった4代目当主で叔父の慶朝の遺言でした。慶喜の家系は私で終わり、今は祭祀継承者として家と墓と膨大な資料を処分している最中です。「歴史ある名家が途絶えてしまう」とよく言