「東京23区・駅徒歩10分」この条件さえ守れば、マンション投資は安全だ。そう信じている方もいるでしょう。たしかに、この2点は不動産投資の基本中の基本です。しかし、基本条件を満たしてさえいれば、どの物件でも良いというわけではありません。鉄板のはずの条件の中にも、私たちプロが絶対に仕入れない危険なエリアがあります。同じ駅近でも、「こんなはずじゃなかった」と頭を抱えることになる物件。その“ヤバさ”は、契約書