12月10日から、オーストラリアで世界で初めて16歳未満の未成年に対するSNS規制が開始となった。未成年へのSNS規制は多くの国に広がっているが、日本ではどうなるのか。子どものSNS利用実態とトラブルや対策に詳しい成蹊大学客員教授高橋暁子さんに聞いた。【写真】スマホを使う制服を着た女子高生の姿＊＊＊「オーストラリアで未成年のSNS利用が制限されるって。日本でもやればいいのにと思うのに、やらないんですか？」。