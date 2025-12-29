全日本バレーボール高校選手権（春高バレー）は来年１月５日、東京体育館で開幕する。大会初日は１回戦が行われ、７年ぶり４度目の出場となる男子・静清は鳥取中央育英（鳥取）と対戦する。Ｕ―１９日本代表にも名を連ねたエース鈴木夢優（ゆひろ、３年）は決戦を控え、闘志を燃やした。「憧れの舞台に出られることに満足せず、しっかり点を取っていきたい」。県決勝ではアウトサイドヒッターとして両チーム最多の得点を記録