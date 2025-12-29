【著者インタビュー】原田マハさん／『晴れの日の木馬たち』／新潮社／2310円【本の内容】後に大原美術館をつくった大原孫三郎が社長を務める倉敷紡績に勤める山中すてら。入社して6年、庶務室主任の小西彌太郎に小説への熱い思いを打ち明ける。《この気持ちを、文章を、物語を、自分以外の誰かに読んでもらいたい。そして、その人の心の引き出しにそっと入れてもらい、いつの日か、もっとずっとあとになって、また取り出して、