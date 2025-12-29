ＭＬＢ公式サイトは２８日（日本時間２９日）、２０２５年シーズン振り返り企画として「金字塔に届いた１０選手」を掲載し、大谷翔平のメジャー通算２５０本塁打＆１５０盗塁が紹介された。記録に精通するＳ・ラングス氏によるもの。「大谷は今季開幕時点で通算２２５本塁打。６月１４日、先頭打者本塁打で２４９号を放つと、６回にも２５０号を放った。その時点で通算盗塁は１５６。大谷はキャリア９４４試合目で『通算２５０