テレビ東京系「ウイニング競馬」（土曜・後３時）に出演したゲスト俳優にネットは驚きに包まれた。番組恒例「キャプテン渡辺のく〜ず〜劇場」のコーナーにも登場し、芸人・キャプテン渡辺と並んだ高身長のイケオジ俳優…。ネットは「ウイニング競馬に仲村トオル現れてたまげた」「目が覚めた」「競馬番組に仲村トオルwすごい人が出てきてワロタ」「居るのすげぇ違和感だなｗ」「ビビったwかっこいい」と仰天。俳優の仲村トオル