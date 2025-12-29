「さらに上」へ──。新大関・安青錦（21）の一貫した姿勢を表現すれば、その一言に尽きる。【写真】安青錦に密着チューブでトレーニングする姿や“スー女”の写真撮影に応じる様子なども「力士になったからには」1月11日開幕の初場所以降、期待されるのは横綱昇進だ。条件は「大関で2場所連続優勝、またはそれに準ずる成績」と定められており、最短で春場所後となる。新入幕から所要7場所での昇進となれば、大の里の9場所を抜