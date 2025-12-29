北海道から北陸では、31日(水:大晦日)から局地的に雪の降り方が強まり、道路への気象影響リスクが高くなりそうです。最新の交通情報を確認し、いつも以上に慎重な運転を心がけてください。毛布やスコップなど、立ち往生など万が一に備えて役立つグッズを車に積んでおくと安心です。北海道は明日30日(火)から影響リスク大今日29日(月)は、気圧の谷が近づく日本海側で雨や雪が降るでしょう。南から暖かく湿った空気が流れ込むため、