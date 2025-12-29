全日本バレーボール高校選手権（春高バレー）は来年１月５日、東京体育館で開幕する。大会初日は１回戦が行われ、７年ぶり４度目の出場となる男子・静清は鳥取中央育英（鳥取）と対戦する。２０１７年から県３連覇を達成した当時の主将で、昨季までＶリーグ三重でプレーしていた高橋涼監督（２５）が就任。退任後もサポートを続けていたが今年度限りでチームを離れることが決まっている恩師で前監督の山内健至氏（５３）に、日