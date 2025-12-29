詐欺、売春、人身売買ーーあらゆる犯罪を仕切る中華系の巨大組織が勢いを増している。各国の追及から逃れるべく、彼らは日本に上陸している。犯罪が横行する東南アジアの現状を、ルポライターの安田峰俊氏とジャーナリストの泰梨沙子氏は、それぞれ別の視座から取材し続けてきた。安田氏は現地を支配する中国側、泰氏は支配される現地側の視点から、カンボジア、ミャンマー、ラオスなど各地に点在する詐欺組織の拠点や違法売春の現