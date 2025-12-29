ウエスト58センチ、太もも59センチ──。なんとウエストより太もものほうが太いという驚異のムチムチ体型で注目を集めるタレントでプロレスラーの上原わかな（29）。しかもタレントとしては、各局の大食い企画で活躍しているというのだから、とにかくキャラが濃い。【写真】上原わかなの「ウエストより太い太もも」を使った攻撃。他、試合で前歯を失った「歯無しわかな！」の姿も太ももが長年コンプレックスだったが、