室内には脱出を試みた痕跡2025年12月15日、東京・赤坂の個室サウナ施設「SAUNATIGER」で火災が発生。利用していた神奈川県川崎市に住む30代の夫婦が死亡するという痛ましい事件が起きた。「亡くなったのは美容室経営者の松田政也さん（36歳）と妻の陽子さん（37歳）です。夫婦は室内に閉じ込められ、政也さんが陽子さんに覆いかぶさるように、入口付近で折り重なるようにして倒れていました。司法解剖の結果、2人の死因は“不詳”