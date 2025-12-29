世田谷一家殺人事件から25年12月30日が近づくと、世田谷一家殺人事件を思い出します。私は当時週刊文春の編集長でしたが、すでに週刊誌は正月休みにはいり、年明け発売の号まで、報道できません。新聞、テレビが奇怪な犯人の行動と残忍の殺人の手口をレポートしているの指をくわえているしかありませんでした。その後、いくつものスクープが出ましたが、事件は一向に解決の兆しがありません。編集長である私自身、事件現場を見にゆ