「髪の毛はまた生えてきますから」'20年1月に俳優の東出昌大（37歳）との不倫を『週刊文春』（文芸春秋）で報じられ、以後のコロナ禍はほぼほぼ芸能活動を休止していた唐田えりか（27歳）だが、すっかり復調を果たした。'23年の秋ごろから主演・出演している映画が公開されているが、その好演が注目されたのが、'24年9月にNetflix（ネトフリ）で配信された、'80年代の女子プロレスブームを描いたドラマ『極悪女王』だった。「唐田