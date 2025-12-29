美容エディター界きっての「コスメの目利き」との呼び声の高い森山和子さんが、毎月のお題に合わせて、製品への溢れ出る愛とともに令和の新名品を紹介するビューティ連載。第42回は、年末年始の旅行時にオススメの韓国グッズをご紹介します。旅行のときにGETしたい、最新の注目韓国コスメ＆グッズクリスマスも終わり、2025年も残りわずかになりましたね。間もなく2026年の幕が明けますが、今年も1年ありがとうございました！ この