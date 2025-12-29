漢字の穴埋めクイズって、簡単そうに見えて案外難しい……！今回ご紹介するクイズも、相当頭を悩ませる難問ですよ。頭をやわらかくして挑戦してみてくださいね！Q.ここに入る文字はなに？簡単そうに見えて難しい……。この□に入る文字、あなたはわかりますか？ Answer正解は「創」♡「創意」「創立」「独創」「草創」でした！※答えは複数ある場合があります。「草創」は、新しいことを始めるなど、なにかの始まりを指