【ワシントン共同】トランプ米大統領は共同記者会見で、ロシアとウクライナの和平協議の成否は数週間以内に判明するとの見通しを示した。
