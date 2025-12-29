「安すぎだろ！」トヨタ「新シエンタ」コスパ最強で“反響殺到”！扱いやすい5ナンバーサイズと広大な室内空間を両立し、ファミリー層を中心に支持を集めているトヨタのコンパクトミニバン「シエンタ」。2025年8月5日には一部改良も実施され、その商品力をさらに高めましたが、そんな新しいシエンタのラインナップの中でひときわ異彩を放つグレードに、SNSなどでは様々な反響が寄せられています。【画像】超カッコイイ！ これ