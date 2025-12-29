第二のオルツはどこか――。循環取引による大規模な粉飾決算が発覚した（株）オルツ（TSRコード:012883700）の余波が止まらない。AIを活用した議事録作成アプリを展開していたオルツの実力は、広告代理店などを経由した幻だった。再建を志向する民事再生法を7月に申請したが、その夢も潰えた。これに前後して、「AI関連」、「デジタル商材」、「急成長」など、オルツから想像されるワードを組み合わせる頭の体操が活発になった。