2025年4月、大阪・関西万博が開催された。事前の報道では、建設遅れや費用高騰、世論の冷めた視線など、逆風ばかりが目立ち、期待薄との声が支配的だった。東京商工リサーチ（TSR）が2025年6月に実施したアンケート調査では、万博に向けた取り組みを「特に実施していない」企業は96.0％に上り、関心の薄さを示していた。また、具体的に「万博特需を見越して拠点を開設した」、「設備投資をした」など、中長期の経営判断に踏み切