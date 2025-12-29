あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……射手座停滞していた恋が、一気に明るい方向へ動き出す兆し。諦めかけていた関係にも希望が差し込みそうです。まずは自分の想いを整理し、相手に素直に向き合う時間をつくってみてください。その一歩が、状況を大きく変えるきっかけになります。★第2位……獅子座今日は、あ