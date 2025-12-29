食料品の値上げが相次いだ2025年…主食となるコメの価格も上がり、食費が家計を圧迫している家庭も多いのではないだろうか。こうした物価高の中、家計の強い味方として注目されているのが、大容量の商品を低価格で販売している業務用スーパーだ。この業務用スーパーの活用術と注意点を新潟県出身の節約アドバイザー・丸山晴美さんに聞いた。 ■物価高の中で注目！業務用スーパー 食