フィギュアスケート女子で女子最高得点保持者のカミラ・ワリエワ（１９）＝ロシア＝が２８日、自身のインスタグラムを更新。衝撃の近影を投稿した。巻き髪のゴージャスな金髪姿で、背中の大きく開いた黒のドレスなどのショットを公開。コメント欄などでは「私たちのダイヤモンドがさらなる輝きに」、「うわー、美人」、「女王が帰ってきた」、「こんなに変わるなんて」、「すんごい背中」、「大人になったなぁ〜」、「ほんと誰