元AKB48で、現在はアイドルグループ「煌めき☆アンフォレント」のリーダーを務める佐藤栞が29日、デジタル写真集『あの光へ向かって』をリリース。先行カットが到着した。【写真】くいこみTバックを披露した佐藤栞AKB48卒業後、他グループでの活動を経て一度は地元・新潟へ。しかし2025年4月、再び東京へ戻り、「煌めき☆アンフォレント」のリーダーとして再始動を果たした佐藤。本作では、そんな彼女の“今”を表現すべく、