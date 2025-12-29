今週の主な予定FOMC議事録と日銀主な意見中国PMIバフェット氏バークシャーCEO退任 ・FOMC議事録予想通り利下げ、パウエル議長タカ派化せずドル売り継続 ・日銀12月主な意見予想通り利上げも植田総裁慎重姿勢でむしろ円売り ・ウォーレン・バフェット氏がバークシャーCEO退任、アベル副会長がCEOに昇格 ・来年イスラエル・イラン再衝突の恐れ、ネタニヤフ首相がトランプ氏に説明へ