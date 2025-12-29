吉本興業所属の男性芸人が、43歳にして初めて“推し活”をしていることを告白！彼の推しは、『第76回NHK紅白歌合戦』への出場が決まっている7人組ガールズグループHANAだ。オーディションからハマっていたという男性芸人は、人気急上昇中のHANAに対して、複雑な思いを抱えているらしく……!? 【TVer】まさかの大転倒で負傷!?バスタオル1枚の姿で悶え苦しむ万博盆踊り芸人、大阪府河内長野市“ジブリ旅館”