◇ラグビーリーグワン ディビジョン1 第3節 東芝ブレイブルーパス東京41ー19横浜キヤノンイーグルス(28日、秩父宮ラグビー場)ビジターで横浜キヤノンイーグルスに挑んだ東芝ブレイブルーパス東京(BL東京)が今季初の連勝を飾りました。BL東京は開始1分、相手のキックをチャージし先制トライを奪うとこの日はパスがどんどんつながり2トライを追加。終了間際にはキックパスからBL東京がボールを抑え、最後はHO・酒木凜平選手が相手を