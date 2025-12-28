矯正治療中に、矯正器具が「外れた」「壊れた」という経験をした人は、意外と少なくありません。矯正器具の脱離・破損は治療期間の延長につながることもあるため、適切な予防と対処が必要です。矯正器具が外れる・壊れるんどのトラブルの予防法を、「日本橋ひびき矯正歯科」の小泉先生に解説していただきました。 監修歯科医師：小泉 響子（日本橋ひびき矯正歯科） 長崎大学歯学部卒業。東京医科歯科大学での研修後、日本歯